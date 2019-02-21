Стартовал прием заявок на конкурс «Спасибо маленькому герою»

Стартовал прием заявок на Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», который проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в сотрудничестве с Российским движением школьников.

Главной задачей конкурса является знакомство школьников с подвигами, которые совершали их сверстники во время Великой Отечественной войны, говорится в сообщении организаторов конкурса, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Планируется, что в этом году участие в конкурсе примут более 2 тыс. человек в возрасте от семи до 17 лет. Конкурсный процесс позволит школьникам познакомиться с именами юных защитников Отечества своего края и в творческой форме выразить уважение и преклонение перед их бессмертным подвигом.

«Участие в конкурсе «Спасибо маленьком герою» позволит школьникам ближе познакомиться с историческими фактами детского героизма в годы войны и открыть для себя истинные примеры патриотизма, любви к своей стране. Я уверена, что эти примеры являются прекрасным образцом для воспитания нового поколения на принципах уважения и бережного отношения к истории родной страны, чувства национальной гордости и единства», – отметила президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Заявки принимаются с 21 февраля по 8 апреля на сайте проекта. Финал конкурса, торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт состоятся 25 апреля.