Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о безвизовом въезде для болельщиков

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией, предусматривающего безвизовый въезд для зрителей международных спортивных мероприятий, которые оформили паспорт болельщика (Fan ID).

Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Соглашение, подписанное 29 мая 2018 года в Минске, временно применялось с 1 июня того же года и останется в силе до 10 июля текущего года. Минувшим летом этот документ позволил иностранцам, имеющим паспорт болельщика, беспрепятственно следовать транзитом через Белоруссию в Россию на чемпионат мира по футболу.

Сейчас соглашение необходимо для беспрепятственного транзита иностранцев через Россию на II Европейские игры, которые пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня, передает ТАСС.