США представили новый боевой лазер

Экспериментальный лазер продемонстрирован на выставке вооружений и военной техники IDEX 2019 на стенде «Боинга»: он подбил небольшой беспилотник.

Вместе с аппаратом показан непосредственно подбитый беспилотник, а также видеофильм, показывающий, как последний обнаружили, захватили на сопровождение и прожгли лазерным пучком, передает ТАСС. Дополнительная информация по видеопрезентации представлена не была.

ТАСС также отмечает, что по данным выставки лазерные технологии достигли уровня, позволяющего противодействовать определенным типам надводных и воздушных целей на дальности около 1,6 км и начать их развертывание на боевых кораблях через несколько лет. В числе их возможных целей называется новая баллистическая противокорабельная ракета Китая ASBM.

Ранее глава российского концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал о разработках «умных взрывателей нового поколения» для российских систем залпового огня.