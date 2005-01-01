Пекин оценил заявление Путина о российско-китайских отношениях

Китай высоко ценит позитивную оценку, которую дал отношениям Москвы и Пекина президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«В последние годы, благодаря личной роли председателя Си Цзиньпина и президента Путина, российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства достигли больших успехов. Это принесло продуктивные результаты сотрудничества для двух сторон, но также стало значительной положительной силой для поддержания глобальной стратегической стабильности», – заявил Гэн Шуан, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Китай высоко ценит позитивную оценку, которую дал президент Путин российской-китайским отношениям.

Дипломат отметил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году превысил 100 млрд долларов, а качество практического сотрудничества во всех сферах улучшилось.

«В этом году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, пользуясь этим случаем, стороны непрерывно углубляют стратегическое взаимодействие, сообща содействуют дальнейшему развитию двусторонних отношений», – добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.

В среду Путин в послании Федеральному собранию заявил, что равноправные, взаимовыгодные отношения России с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим фактором в мировых делах, в обеспечении безопасности в Евразии, показывают пример плодотворного сотрудничества в экономике».