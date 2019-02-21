Памятник заподозренному в педофилии духовнику Леха Валенсы опрокинули в Польше

Памятник ксендзу Хенрыку Янковскому, которого обвиняют в педофилии, опрокинули трое мужчин в польском Гданьске.

Все трое уже задержаны, скрыться они не пытались, сообщает РИА «Новости». Имеется видеозапись, опубликованная СМИ, где виден сам акт вандализма. При этом мужчины старались на разрушить монумент, заранее подпилив основание и подложив на место падения автомобильные покрышки. Их ожидает наказание от штрафа до ограничения свободы.

Ранее несколько изданий публиковали материалы о том, что духовник экс-президента Польши Леха Валенсы и известный участник профсоюзного движения «Солидарность» Янковский много лет совращал несовершеннолетних, с рассказами якобы пострадавших.

Хенрык Янковский скончался в 2010 году.

В субботу сообщалось, что экс-архиепископ Вашингтона 88-летний Теодор Маккэррик признан церковным судом виновным в педофилии.