Контрактник попал под танк на Алтае

Служащий по контракту солдат в военной части алтайского города Алейск попал под танк и погиб.

В настоящее время по делу ведется разбирательство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным местных СМИ, трагедия случилась во время военных учений.

«14 февраля в ходе плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Алтайском крае вследствие грубого нарушения требований безопасности при эксплуатации бронетанковой техники военнослужащий по контракту был придавлен машиной, совершавшей маневр, к борту другой машины», – сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Возбуждено уголовное дело.