Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 1 копейку – до 65,62 рубля, курс евро снизился на 12 копеек, составив 74,34 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 67,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».