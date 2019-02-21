Объявлены результаты второго полуфинала конкурса «Лидеры России» в ЦФО

По итогам второго полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе в финал прошли 30 участников.

В среду завершились оценочные мероприятия второго полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. «По итогам второго полуфинала в Центральном федеральном округе приглашения в финал получили 30 участников из Москвы», – сообщил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист, который выполнил это условие конкурса, из листа ожидания, говорится в пресс-релизе организаторов конкурса.

В январе и феврале региональные полуфиналы прошли во всех федеральных округах России. На сегодняшний день определены 269 из 300 финалистов. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Как сообщал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев «Лидеры России» в этом году основаны на реальных ситуациях.