Оппозиция раскритиковала Нетаньяху за отказ от визита в Россию

Один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который отказался от визита в России ради помощи ультраправым.

Работа над консолидацией право-религиозного лагеря, на базе которого Нетаньяху намерен строить новую правящую коалицию, вероятно, была той «внутриполитической причиной», которая заставила главу правительства отложить запланированный на четверг визит в Москву. Результатом его усилий стало согласие партий «Еврейский дом» и «Оцма Йехудит» («Еврейская мощь») идти на выборы 9 апреля единым списком. Опросы показывали, что по отдельности они не имели достаточной поддержки, чтобы попасть в Кнессет, и поданные за них голоса попросту бы «сгорели», ослабляя позиции Нетаньяху в борьбе за пятый в карьере и четвертый подряд премьерский срок.

«Премьер-министр Нетаньяху расчистил свой график в последние несколько дней и отменил важный дипломатический визит с одной целью – помочь пройти в Кнессет представителям Кахане. Премьер-министр неустанно работает на тем, чтобы гарантировать участие группы расистов в его коалиции», – заявил Лапид, передает РИА «Новости».

«Оцма Йехудит» воспринимается как политическое объединение последователей раввина-радикала Меира Кахане, призывавшего к аннексии палестинских территорий и выселению арабов. Его партия «Ках» была запрещена в Израиле за экстремизм, а в США внесена в списки террористических организаций. Самого Кахане в 1990 году убил в Нью-Йорке американец египетского происхождения.

Нетаньяху открыто высказывает опасения, что из-за фрагментированности правого лагеря ему и его партии «Ликуд» может не хватить мандатов не только для формирования идеологически однородной коалиции, но и вообще для удержания власти в стране.

Консолидация идет и в стане его противников. Минувшей ночью основные соперники Нетаньяху также договорились объединиться, чтобы на апрельских выборах в парламент положить конец десятилетнему правлению правых в Израиле. В частности, центристские партии «Хосен ле-Исраэль» («Стойкость Израиля») и «Еш Атид» («Есть будущее») сформируют единый список кандидатов, а их лидеры, бывший начальник Генштаба Бенни Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид, будут в случае успеха по очереди руководить правительством.

Соглашение о ротации предполагает, что Ганц будет премьер-министром первые два с половиной года, после чего его сменит Лапид.

Моше Яалон, который в прошлом тоже возглавлял Генштаб и руководил министерством обороны, еще раньше присоединился со своей партией «Телем» к «Хосен ле-Исраэль». В единый список вошел еще один бывший глава Генштаба Габи Ашкенази, сообщили союзники.