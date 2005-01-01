Бывший муж рассказал о разводе с матерью найденного с мешком на голове ребенка

Экс-супруг матери найденного на «Лосином острове» ребенка рассказал, что развелся с женщиной после того как узнал, что сын родился от другого мужчины.

Он отметил, что не общался с Еленой больше четырех лет. До этого они вместе прожили несколько лет. «Сначала просто жили, потом поженились, родился ребенок. Через год понял, что мальчик не мой сын. И мы расстались», – передает «Московский комсомолец» слова мужчины, который попросил не раскрывать его имя.

По его словам, он сделал для этого два теста ДНК. После развода никаких контактов с супругой не поддерживал. При этом биологического отца мальчика мужчина знает – по его утверждению, тот жил в Одинцово, употреблял наркотики и был женат.

«Разошлись без скандалов. Это было обоюдное решение», – сказал мужчина. При этом он отметил, что семья у Елены казалась порядочной, при нем жестокого отношения к ребенку не было.

Ранее мать мальчика, которого нашли у заповедника «Лосиный остров», заявила, что не хотела убивать своего ребенка, и рассказала, как, по ее мнению, на самом деле происходили события. Она назвала своего сына «бесноватым» и утверждает, что замечала за ним пугающее поведение.

Потерявшийся мальчик провел ночь в парке. Идущего с мешком на голове ребенка заметил проезжавший мимо водитель. По данному факту было открыто уголовное дело. Матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства.