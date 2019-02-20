Путин назвал ракетный комплекс «Авангард» достойным ответом США

Президент России Владимир Путин сказал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» стал адекватным и ассиметричным ответом противовоздушной обороне США.

«Нам нужно было дать адекватный или асимметричный, но серьезный ответ. Каким ответом можно считать именно такой? Это то, что из себя представляет «Авангард», – заявил президент, передает ТАСС.

20 февраля, выступая перед Федеральным Собранием, глава государства сказал, что создание «Авангарда», с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны, сравнимо с запуском первого искусственного спутника Земли.

Ранее Минобороны утверждало, что американские космические эшелоны ПРО не смогут противодействовать «Авангарду».