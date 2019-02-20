Задержанного в Риме россиянина освободили

В Италии освободили россиянина, задержанного по подозрению в контрабанде, рассказали в посольстве России в Риме.

«Мы получили информацию от итальянских правоохранительных органов о факте задержания гражданина РФ. Он уже освобожден», – передает ТАСС сообщение представителя посольства.

Гражданин России был задержан в Риме в среду на железнодорожном вокзале Термини. У него был найден 91 блок сигарет, оценивающихся в 2 тыс. евро по «черному» курсу. Осенью прошлого года в Германии задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде 12 млн сигарет.