Путин призвал не допустить повторения Карибского кризиса

Президент Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ заявил, что взаимодействие военных России и США нужно использовать для того, чтобы не создавать ситуаций, аналогичных Карибскому кризису.

«У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать, работают специалисты», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что военные обеих стран регулярно контактируют друг с другом.

«Вот по Сирии же работают вместе. Да, проблемы есть, они создают все больше и больше этих проблем, но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами», – отметил глава государства.

«Я надеюсь, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса. Нет для этого никаких оснований», – заключил Путин.

Напомним, в НАТО сочли послание Путина Федеральному собранию угрозой для членов альянса.