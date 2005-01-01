Озвучены расходы на задачи социального блока из президентского послания

Расходы на проведение мер по социальному блоку, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, составят около 80 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019 год по социальному блоку... оценивается в порядка 80 млрд рублей», – сказала Голикова в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Она добавила, что в 2020 году этот показатель вырастет, так как туда добавятся дополнительные меры и вырастет количество получателей льгот, озвученных президентом.

В послании Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике. Президент объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям; предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», по которой по 1 млн рублей получат педагоги, переезжающие в малые города и села; потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.