Генпрокуратура: Президент назвал одну из «болевых точек» отечественной правоохранительной системы

Можно сказать, что ситуация, при которой фигуранты уголовных дел сидят месяцами без допросов – одна из наиболее существенных «болевых точек» отечественной правоохранительной системы, сказал газете ВЗГЛЯД официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. Президент в своем послании поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать эту проблему.

«Поручение президента в самые кратчайшие сроки будет выполнено, соответствующие аналитические выкладки и предложения будут обобщены наиболее опытными специалистами Генеральной прокуратуры, в том числе на основе имеющегося в нашем распоряжении массива правовой статистики и сложившейся правоприменительной практики», – сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил: «При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий». Глава государства привел пример: «Человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: почему на допрос не вызвали? В отпуске был, следователь отвечает». Президент обратился к Верховному суду и Генеральной прокуратуре с просьбой проанализировать эти проблемы.

В Генпрокуратуре признают наличие такой «болевой точки» в следственной практике. «Общее количество преступлений, зарегистрированных в прошлом году, составило более 1,99 млн. Из них экономической направленности 109 463 преступления. Что касается общего количества уголовных дел, то с превышением установленных УПК сроков в прошлом году было расследовано или прекращено около 300 тысяч дел», – пояснил Куренной.

По более чем семи тысячам уголовных дел срок расследования превысил один год, констатировал официальный представитель Генпрокуратуры. «Есть и такие уголовные дела, срок расследования по которым превысил три года, их более сотни», – добавил Куренной.