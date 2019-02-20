В Германии призвали повысить пенсии евреям из бывшего СССР

В бундестаге три фракции парламента потребовали уравнять в пенсионных правах евреев и немцев, переселившихся из стран бывшего СССР, предлагается заключить соглашение с Россией о взаимном признании трудовых стажей.

Совместный проект резолюции об улучшении пенсионного обеспечения евреев, переселившихся в Германию из бывшего СССР, внесли в бундестаг депутаты трех оппозиционных фракций – партии «Союз-90»/«Зеленые», Свободной демократической партии Германии и посткоммунистической Левой партии, сообщает Deutsche Welle.

Петра Пау из Левой партии отметила, что с 1991 года в Германию переехали более 200 тыс. евреев из бывшего СССР, но вопрос об их пенсионном обеспечении никак не урегулирован до сих пор.

Пенсионная биография этих людей для властей Германии начинается только в момент их переезда в эту страну, а наработанный на родине трудовой стаж не учитывается, отметила Пау. По ее словам, многим из них грозит нищая старость и жизнь на социальное пособие. В то же время в отношении российских немцев-переселенцев действуют другие правила, добавила Пау.

Она и представители еще двух фракций считают такое положение дел «вопиющей несправедливостью». От немецкого правительства потребовали уравнять в пенсионных правах обе категории мигрантов.

На прошлой неделе власти федеральных земель также потребовали от центрального правительства провести переоценку системы социального обеспечения российских немцев в Германии, причем в партии «Зеленых» считают, что нужно включить в категорию мигрантов, которым засчитывается их прежний трудовой стаж, и эмигрировавших из стран бывшего СССР евреев.

Кардинальным решением проблемы предлагается заключение между Германией и Россией межгосударственного соглашения о взаимном признании трудового стажа и притязаний на пенсионное обеспечение.

Ранее стало известно, что 27 жителей Бельгии все еще получают от Берлина «гитлеровскую» пенсию бывшим солдатам Третьего рейха. Размер пенсий составляет 425–1275 евро.