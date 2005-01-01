Эксперт: Президент обозначил «горизонт ответственности»

«Безусловно, инициативы по поддержке семей, по поддержке материнства и детства, вообще, социальные инициативы стали главными в этом послании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Послание президента Федеральному собранию отличал «деловой, предельно конкретный тон», подчеркнул руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Не говорилось о том, что «необходимо рассмотреть вопрос», или «сделать в течение многих лет», или «принять необходимые меры». Нет, президент говорил о том, что будет предпринято уже прямо сейчас. «Горизонт ответственности» за реализацию этих решений – это уже непосредственно этот год», – указывает Кузнецов.

Люди должны чувствовать изменения к лучшему быстро, а не удовлетворяться обещаниями в духе «уже через двадцать лет поколение советских людей будет жить при коммунизме» – такие обещания вообще признаются недопустимыми, отметил эксперт.

Крайне важно, что президент в своем послании уделил внимание решению социальных проблем, отметил Кузнецов. Важны были и конкретные предложения – по поддержке семей и материнства, «ипотечные каникулы» и т. д., но также значимым было общее настроение: государство собирается строить справедливую социальную систему, справедливую экономику, подчеркнул эксперт.

Добавим, что в комментарии НСН Кузнецов отметил – социальная часть послания превалировала над условно «военно-технической». «Во-первых, даже по времени «милитаристская» часть заняла минут 20-25, в то время как всё остальное длилось почти полтора часа, – сказал эксперт. – Это было очень ярко, очень запоминающимся, но сказать, что это доминировало по времени в послании, было бы неправильно. Во-вторых, в социально-экономическом блоке прозвучало много интересных инициатив, важных для страны. Например, про увеличение бюджета здравоохранения в два раза, про доведение его доли ВВП до 5% – это важнейшие инициативы».