Эксперт: Президент обозначил «горизонт ответственности»

Взгляд
20 февраля, среда  |  Последнее обновление — 23:16  |  vz.ru
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Куда уходит добытое в России золото

Ажиотажный спрос на золото может быть предвестником кризиса Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
На фоне рекордного в мире спроса на золото Россия сократила экспорт этого драгоценного металла более чем в три раза. Хотя золотодобыча в нашей стране продолжает расти. Куда же уходит добытое золото? Почему вокруг него такой ажиотаж и как желтый металл поможет вернуть в страну деньги олигархов?  Подробности...
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Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам

Год назад Ложкин сделал автопародию на «Великую прекрасную Россию» – с надписями вроде «гостеприимный Кавказ» и «добрейшие англичане»Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС
«Великую прекрасную Россию» снова проверяют на экстремизм. Речь об одноименной картине Васи Ложкина, вокруг которой уже три года кипят судебные страсти. Очередная экспертиза не нашла в ней признаков возбуждения ненависти к какой-либо национальности, но теперь решение должен принять суд. Можно спорить о стиле Ложкина – но не нужно выдумывать экстремизм на пустом месте. Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Террористка из Сирии расколола Британию

Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободуФото: Khalil Ashawi/Reuters
После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехали – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Прицеливание на ядерный электорат – село, малые и средние города. Подробности...
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Главная идея для России – это справедливость

Андрей Бабицкий, журналист
Удивительное слово «сбережение» – оно не о сохранении и приумножении численности, а о человеческом измерении государственной системы, которая (это было сказано очень отчетливо) существует ради человека, а не наоборот. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен

Антон Крылов, журналист
Разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного предприятия в России составляет 14,1 раза. В Европе – 3–4 раза. То есть граждане России, может, купили бы дорогущие отечественные сыры и даже икру, но есть закавыка. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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    Политические аксиомы Путина

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 32 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

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          Эксперт: Президент обозначил «горизонт ответственности»

             20 февраля 2019, 17:10
          Фото: Алексей Никольский/ТАСС
          Текст: Евгений Романов

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          «Безусловно, инициативы по поддержке семей, по поддержке материнства и детства, вообще, социальные инициативы стали главными в этом послании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

          Послание президента Федеральному собранию отличал «деловой, предельно конкретный тон», подчеркнул руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

          «Не говорилось о том, что «необходимо рассмотреть вопрос», или «сделать в течение многих лет», или «принять необходимые меры». Нет, президент говорил о том, что будет предпринято уже прямо сейчас. «Горизонт ответственности» за реализацию этих решений – это уже непосредственно этот год», – указывает Кузнецов.

          Люди должны чувствовать изменения к лучшему быстро, а не удовлетворяться обещаниями в духе «уже через двадцать лет поколение советских людей будет жить при коммунизме» – такие обещания вообще признаются недопустимыми, отметил эксперт.   

          Крайне важно, что президент в своем послании уделил внимание решению социальных проблем, отметил Кузнецов. Важны были и конкретные предложения – по поддержке семей и материнства, «ипотечные каникулы» и т. д., но также значимым было общее настроение: государство собирается строить справедливую социальную систему, справедливую экономику, подчеркнул эксперт.

          Добавим, что в комментарии НСН Кузнецов отметил – социальная часть послания превалировала над условно «военно-технической». «Во-первых, даже по времени «милитаристская» часть заняла минут 20-25, в то время как всё остальное длилось почти полтора часа, – сказал эксперт. – Это было очень ярко, очень запоминающимся, но сказать, что это доминировало по времени в послании, было бы неправильно. Во-вторых, в социально-экономическом блоке прозвучало много интересных инициатив, важных для страны. Например, про увеличение бюджета здравоохранения в два раза, про доведение его доли ВВП до 5% – это важнейшие инициативы».

           


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