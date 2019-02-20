В Италии россиянина задержали за контрабанду сигарет

В Италии задержали 35-летнего россиянина, ему предъявили обвинения в контрабанде сигарет, сообщило полицейское управление Рима.

Гражданина России задержала железнодорожная полиция страны на одном из перронов главного вокзала Рима Термини, передает РИА «Новости».

В двух чемоданах задержанного нашли 91 блок сигарет, цена которых в случае нелегальной продажи превысила бы 2 тыс. евро.

Правоохранители конфисковали сигареты, мужчину отправили в участок, где ему предъявили обвинение в контрабанде.

В местной полиции сообщили, что россиянин ранее имел прецеденты, связанные с контрабандой табачных изделий.

В ноябре 2018 года в Германии задержали россиянина по подозрению в контрабанде 12 млн сигарет.