В ВМФ оценили влияние «Посейдона» на глобальную ПРО США

Морская система «Посейдон» обесценит усилия Соединенных Штатов, направленные на создание глобальной противоракетной обороны и ее морской компоненты, сообщил контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.

«Посейдон» позволит «обесценить» все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего морской ее компоненты», – приводит его слова ТАСС.

Хмыров отметил, что морские беспилотники будет очень сложно обнаружить и тем более перехватить системам противника.

Ранее в среду президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что уже будущей весной на воду будет спущена первая подлодка-носитель «Посейдона».

Позднее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил об успешном завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон».