В Таиланде разрешили марихуану в медицинских целях

Поправки к закону о наркотиках, разрешающие использование каннабиса в медицинских и исследовательских целях, вступили в силу в Таиланде.

Такое применение марихуаны было разрешено парламентом страны в декабре 2018 года. Теперь она доступна ученым, врачам, практикующим традиционную тайскую медицину, сотрудникам Красного креста, получившим разрешение властей фермерам и иностранным пациентам, которым она прописана при наличии рецепта или справки от сертифицированного врача.

Выращивать коноплю в стране возможно в сельскохозяйственных, коммерческих и промышленных целях, но под строгим государственным контролем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Тайгер», контроль за использованием каннабиса передадут специальному комитету. Запрещен ввоз и вывоз более 10 кг марихуаны, что отнесено к незаконному обороту наркотиков.

Контролируемое применение марихуаны в медицинских и научных целях считается начальным шагом в Таиланде, который в конечном итоге приведет к более широкому использованию ее в других целях, подчеркивает «Тайгер».

Ранее за легализацию марихуаны в медицинских и научных целях на Украине выступила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Окружной административный суд Киева вскоре запретил ей быть в этой должности после иска депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Минюст Украины намерен обжаловать это решение.