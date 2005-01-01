Эксперт: Президент поставил задачу обеспечить честную индексацию пенсий

«Около 70% семей могут стать реальными получателями конкретных мер поддержки, о которых говорил президент», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике Наталья Починок, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

«Задача, которую поставил президент в послании – сокращение бедности – это целый план действий. Это и честная индексация пенсий, когда пенсионер получит в руки на 1 тысячу рублей больше, не за счет снижения региональной надбавки до прожиточного минимума, а гарантированно», – отмечает ректор РГСУ, глава комиссии ОП по трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Напомним, что президент потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.

Путин напомнил, что в 2019 году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, «но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее». «В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалось гораздо меньше, чем человек ожидал», – отметил президент, подчеркнув, что люди имеют основания чувствовать себя обманутыми.

Президент также обозначил дополнительные меры поддержки многодетных семей и предложил принять «демографический пакет», отмечает эксперт. Этот пакет мер включает в себя расширение выплат при рождении первого ребенка. «Это и поддержка семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, – двукратное увеличение пособия», – отметила Починок. Что же касается поддержки многодетных, то, напомним, глава государства упомянул погашение части ипотечных кредитов для таких семей.

«Материнский капитал, дальнейшее стимулирование ипотеки – это те меры, которые «в сборке» дадут эффект улучшения качества жизни», – отмечает Починок.

Кроме того, указывает эксперт, президент дал поручение проработать механизм обратной связи – оценки гражданами того, происходят ли реальные изменения. «Если такой механизм общественного контроля будет предусмотрен при реализации мер поддержки граждан, то это можно будет только приветствовать», – подчеркивает собеседница.

Добавим также, что президент в своем послании Федеральному собранию предложил ввести в практику социальные контракты для борьбы с бедностью и поручил правительству с 2020 года финансово помогать регионам, где внедряют социальный контракт.