Застрявший в кресле кот рассмешил соцсети

Соцсети развеселило видео с толстым рыжим котом, который не рассчитал свои силы и попытался забраться на кресло через узкое пространство под подлокотником.

Попытка рыжего кота занять удобное плетеное кресло изначально не удалась из-за вставшего на его пути подлокотника. Сначала усатый попытался пойти в обход, но потом решил пролезть под подлокотником, пишет Daily Mail.

Кот уверенно сделал первый шаг, и легкое начало показало, что он совершил правильный выбор. Однако так продолжалось до тех пор, пока кот не застрял на полпути, и его ноги не повисли «над пропастью» без опоры. После этого началась яростная и одновременно смешная «схватка» кота с креслом, из которой первый, спустя некоторое время все же вышел победителем.