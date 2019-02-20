Единороссы пообещали скорее принять инициативы Путина в демографии

Партия «Единая Россия» сделает все, чтобы как можно скорее были приняты законопроекты для реализации озвученных в послании Федеральному собранию инициатив президента Владимира Путина в сфере демографии, заявила первый заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина.

«Новые меры демографической поддержки потребуют изменения законодательства. «Единая Россия» сделает все, чтобы они были приняты в самые короткие сроки», – передает ее слова ТАСС.

По ее словам, Путин предложил беспрецедентные меры поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости, благодаря чему значительно увеличится количество семей, получающих ежемесячные финансовые выплаты на первого и второго ребенка.

Баталина добавила, что размер выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе, который составляет от 8 тыс. до 22 тыс. рублей.

«Для многодетных семей, помимо финансовой поддержки, критичен жилищный вопрос. Для них вводятся годовые ипотечные каникулы и семейный жилищный вычет – 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей будет списываться из суммы ипотечного кредита», – сказала она.

По ее словам, с учетом материнского капитала мера поддержки составит почти 1 млн рублей.

«Сама семейная ипотека станет еще доступнее – 6% на весь период погашения кредита», – рассказала Баталина.

Она также прокомментировала объявленный президентом принцип «больше детей – меньше налогов». По ее мнению, он «напрямую влияет на уровень жизни семей с детьми», а также серьезно уменьшит «размеры налога на имущество и земельного налога».

«Предложенный президентом системный пакет мер демографической поддержки с прямыми поручениями и конкретными сроками – очень точный ответ на ожидания семей с детьми», – уверена Баталина.

Послание Путина она назвала «очень доверительным», так как президент «обратился к гражданам с понятными, ожидаемыми вопросами и их конкретными решениями».

В послании Федеральному Собранию Путин объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям.