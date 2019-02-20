Озвучены подробности создания Национального космического центра

Национальный космический центр в Москве лучше всего построить на месте завода им. Хруничева, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, комментируя поручения президента Владимира Путина.

«Президент также поручил создать в Москве Национальный космический центр. Лучше всего для этого подходит завод им. Хруничева», – написал Собянин в Twitter.

По его словам, в последние годы завод находится в сложном положении, большая часть территории предприятия не используется и оно представляет собой «плачевное зрелище».

«Открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие – разработчика и производителя орбитальных станций «Салют», «Мир», российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей «Протон», – заметил Собянин.

В то же время глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что Национальный космический центр в Москве заработает через три с половиной года, передает РИА «Новости».

«Президент поддержал совместный с правительством Москвы проект «Роскосмоса», который связан с тем, чтобы создать в Москве 20 тыс. высококвалифицированных рабочих мест для работников отрасли», – сказал он.

Он также прокомментировал ситуацию с отмененным визитом в США, где Рогозин должен был встретиться с главой НАСА, но не был допущен в страну из-за санкций, передает ТАСС.

«Визит в США невозможен. Нет ни возможности, ни желания», – подчеркнул Рогозин.

Ранее Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил Роскосмосу и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр.