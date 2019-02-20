Путин назвал молодежь конкурентным преимуществом России

Президент Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному Собранию, обратился к российской молодежи, отметив, что их талант и энергия, а также креативные способности являются самым сильным конкурентным преимуществом страны.

«Обращаюсь к молодежи, ваш талант и энергия, креативные способности являются самым сильным конкурентным преимуществом России. Мы это понимаем и очень ценим», – сказал глава государства.

Путин также призвал молодых людей активно участвовать в создаваемых проектах личностного роста, таких как «Я профессионал», «Мой первый бизнес», «Лидеры России».

Глава государства призвал активно пользоваться этими возможностями, дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своим семьям и своей стране.

Трансляцию выступления Путина вел RT.