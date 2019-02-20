ПФР оценил затраты бюджета на индексацию пенсий по новому принципу

Индексация пенсий по новому принципу, предложенному в ходе послания Федеральному Собранию президентом Владимиром Путиным, обойдется в 150 млрд до 2024 года, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Миллиардов 150 это стоит до 2024 года», – передает его слова РИА «Новости».

Министр финансов Антон Силуанов добавил, что индексация пенсий сверх прожиточного минимума потребует в 2019 году около 15-20 млрд рублей, а за шесть лет – 150-160 млрд рублей.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Путин потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.

Он отметил, что после того, как в 2019 году были проиндексированы пенсии, пенсионерам могли перестать выплачивать социальную доплату, если доход пенсионера превышал прожиточный минимум.

«Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить», – заявил российский лидер.