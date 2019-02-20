Сенаторы пообещали оперативно дополнить проект о многодетных семьях инициативами Путина

Проект закона о многодетных семьях дополнят инициативами президента Владимира Путина, высказанными во время послания Федеральному Собранию, сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

«Послание производит большое впечатление масштабами новых мер социальной поддержки, которые значительно расширят число ее получателей, и концентрацией на самых чувствительных вопросах нашей жизни, на вопросах», – прокомментировала инициативы главы государства Карелова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что текст законопроекта о гарантиях многодетным семьям готов к внесению.

«Мы очень оперативно дополним его предложениями президента», – заверила вице-спикер. Карелова отметила, что это станет еще одной федеральной гарантией, обязательной к исполнению.

Карелова выразила надежду, что проект закона пройдет все процедуры быстро, чтобы льготы начали работать с 1 января 2020 года.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Путин объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям.