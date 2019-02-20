Пакистан заявил Индии протест из-за «преследования» дипломатов в Нью-Дели

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде, где ему был выражен протест в связи с «продолжающимися преследованиями» пакистанских дипломатов в Нью-Дели, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики.

«Специальный секретарь по Тихоокеанскому региону Имтиаз Ахмад вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалита, чтобы выразить ему решительный протест в связи с прошедшими 18 февраля антипакистанскими демонстрациями. Протестующим позволили приблизиться в воротам пакистанской дипмиссии, несмотря на присутствие сил безопасности Индии», – передает РИА «Новости» заявление дипломатического ведомства.

Там также подчеркнули, что «преследования сотрудников посольства Пакистана и членов их семей, а также звонки с оскорблениями на горячую линию дипмсиии продолжаются».

Исламабад потребовал немедленно провести «комплексное расследование случаев серьезного нарушения безопасности», приняв меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал жестко ответить Пакистану на теракт в Кашмире. В ответ Пакистан отозвал посла из Индии.

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