«Победа» прекратила полеты в Иркутск

Лоукостер «Победа» объявил о решении прекратить полеты в Иркутск из-за отказа аэропорта соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой.

«Мы прекращаем полеты в Иркутск по причине отказа аэропорта выполнять наш стандарт no touch policy, то есть не касаться воздушного судна никакими частями наземной техники, кроме топливозаправщика», – сказал источник РИА «Новости».

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.

Также авиакомпания «Победа» с 18 февраля ввела новые правила провоза ручной клади, теперь у пассажиров будут два варианта провоза вещей на борту.