Вандалы осквернили военный памятник «Поцелуй» во Флориде

Неизвестные поставили на статуе, изображающей поцелуй моряка и медсестры, хештег движения против насилия над женщинами #MeToo.

Неизвестные поставили на статуе, изображающей поцелуй моряка и медсестры, хештег движения против насилия над женщинами #MeToo.

Статуя воспроизводит события известной фотографии «День победы над Японией на Таймс-сквер». На ней моряк, радующийся победе его страны, спонтанно поцеловал молодую ассистентку дантиста.

Никаких следов преступления полиции найти не удалось, сообщает РИА «Новости». Другие объекты поблизости не пострадали. Также нет и свидетелей, и камеры наблюдения в этом месте не установлены. Причиненный ущерб уже оценили в размере более тысячи долларов.

Буквально на днях, 17 февраля, герой известного избражения Джордж Мендоса скончался от острой сердечной недостаточности в доме для престарелых города Мидлтаун в штате Род-Айленд, не дожив до своего 96-летия двух дней. Та, кого он целовал, – медсестра Грета Циммер Фридман, умерла в 92 года в 2016 году.