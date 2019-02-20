Политолог назвал идею двойной подписи муниципального депутата «откровенной профанацией»

«Не то чтобы муниципальный фильтр прекрасное средство, но другого средства от фестивальных выборов как на Украине пока нет», – отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя дискуссию, которая развернулась после заседания рабочей группы по вопросам совершенствования избирательного законодательства.

«И еще раз про муниципальный фильтр. Тут некоторые не удовлетворены итогами вчерашней рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства. Мол, мало что оставили этот самый фильтр, так еще и подтвердили запрет на двойной голос от одного мундепа. Ну не смешите публику! Не то чтобы мунфильтр прекрасное средство, но другого средства от фестивальных выборов как на Украине пока нет. Фильтровать технических и прочих участников, безусловно, нужно. Что касается претензий прогрессивной общественности по поводу двойной (тройной-десятерной) подписи мундепов это про коррупцию и откровенную профанацию. Это как на выборах одному избирателю за нескольких кандидатов голосовать, потому что «люди хорошие и гречку уже взял», – написал Мартынов у себя в Facebook.

Напомним, накануне члены «Единой России» согласились снизить муниципальный фильтр на выборах.

Комментируя итоги заседания рабочей группы газете ВЗГЛЯД, эксперты расценили изменение выборного законодательства как «либерализацию». В частности, член Общественной палаты, директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил, что «это будет большое подспорье для непарламентских партий на выборах в регионах. Это будет большой плюс для них. Для парламентских партий преодолеть муниципальный фильтр было не так сложно».