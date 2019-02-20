Нефть подешевела после продолжительного роста

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются после роста на протяжении нескольких торговых сессий подряд, при этом снижение ограничивает ослабление опасений за переизбыток предложения сырья.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,3% – до 66,25 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,02% – до 56,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».