В Бундестаге назвали признание Гуайдо нарушением международного права

По запросу фракции левых в Бундестаге провели исследование, в итоговом отчете которого говорится, что решение Берлина признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы было спорным, сообщает телеканал Das Erste.

Авторы отчета обращают внимание, что Берлин отошел от традиционной практики официально признавать только государства, а не отдельные правительства, передает ТАСС.

Кроме того, отмечается, что признание Гуайдо президентом Венесуэлы противоречит международному праву, если рассматривать его с точки зрения принципа о невмешательстве во внутренние дела другого государства.

Эксперты считают сомнительным решение признавать врио президента Боливарианской Республики политика, который не доказал свою эффективность на других руководящих должностях.

Депутат фракции левых Хайке Хензель раскритиковала немецкое правительство за признание Гуайдо. По ее словам, Берлин «движется по тонкому льду» в вопросе соблюдения международного права. Она подчеркнула, что Германия примкнула к числу нарушителей во главе с Соединенными Штатами. Политик уверена, что решение о признании Гуайдо лишает Берлин права участвовать в политическом решении конфликта в Венесуэле.

Напомним, американские власти требуют от мирового сообщества прекратить диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и поддержать оппозиционные власти, призвав к этому, в частности, Евросоюз. По словам советника президента США по национальной безопасности Майкла Болтона, «у России еще есть время» последовать их примеру.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон своими действиями по отношению к Венесуэле потерял всякий стыд.