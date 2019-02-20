В Бундестаге назвали признание Гуайдо нарушением международного права

Взгляд
20 февраля, среда  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
Разделы

Куда уходит добытое в России золото

Ажиотажный спрос на золото может быть предвестником кризиса Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
На фоне рекордного в мире спроса на золото Россия сократила экспорт этого драгоценного металла более чем в три раза. Хотя золотодобыча в нашей стране продолжает расти. Куда же уходит добытое золото? Почему вокруг него такой ажиотаж и как желтый металл поможет вернуть в страну деньги олигархов?  Подробности...
Перейти а раздел…

Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам

Год назад Ложкин сделал автопародию на «Великую прекрасную Россию» – с надписями вроде «гостеприимный Кавказ» и «добрейшие англичане»Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС
«Великую прекрасную Россию» снова проверяют на экстремизм. Речь об одноименной картине Васи Ложкина, вокруг которой уже три года кипят судебные страсти. Очередная экспертиза не нашла в ней признаков возбуждения ненависти к какой-либо национальности, но теперь решение должен принять суд. Можно спорить о стиле Ложкина – но не нужно выдумывать экстремизм на пустом месте. Подробности...
Перейти а раздел…

«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
Перейти а раздел…

Террористка из Сирии расколола Британию

Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободуФото: Khalil Ashawi/Reuters
После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехал – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Франция заразилась антисемитизмом

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Движение «желтых жилетов» все дальше уходит от начальных целей протеста и наполняется вечными «революционерами» всех сортов. А также радикалами всех формаций, среди которых на первый план выходят исламисты. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 14 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин объявил принцип «больше детей – меньше налогов»
          Путин пообещал реальные изменения в жизни россиян уже в 2019 годуПутин потребовал изменить индексацию пенсийСоловьев не исключил войны США и Ирана из-за гомосексуалистовПорошенко поведал, как «лично выносил» погибших на Майдане
          Путин предложил обновить программу ипотеки для многодетных семейПутин поручил подготовить «социальный контракт» для малоимущихРоссийские самолеты предложили производить в ИндииПродажи билетов на фильм «Т-34» в США оказались выше ожиданий
          Путин предложил повысить выплаты семьям с детьми до двух прожиточных минимумовНазван срок создания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «БраМос-2»На острове Врангеля нашли средство от нашествия белых медведейИзбит выступивший против проституток актер «Кадетства» и «Солдатов»

          инструмент влияния


          США начали глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма

          «орать по телевизору»


          Макаревич назвал идиотами 80% населения Земли

          «воздушные операции»


          Описаны условия «локальной войны» России и НАТО

          Видео

          «достойно сопротивлялись»


          В Испании восхвалили принимавшую участие в блокаде Ленинграда «Голубую дивизию»

          специальный репортаж


          В Териберке побеждают мусорного Левиафана

          собственная добыча


          Конкурент Порошенко обещает изгнать Россию с газового рынка

          ядерные державы


          Как России относиться к обострению отношений Индии и Пакистана

          Союзное государство


          Путин и Лукашенко готовы идти к объединению

          Кто здесь власть?


          Михаил Рогожников: Почему русским не нравится демократия

          Боевой гендер


          Анна Долгарева: Женщина на войне и феминизм

          Американский социализм


          Дмитрий Дробницкий: Победить Трампа сможет только левый политик

          на ваш взгляд


          Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?

          В Бундестаге назвали признание Гуайдо нарушением международного права

          20 февраля 2019, 08:56

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          По запросу фракции левых в Бундестаге провели исследование, в итоговом отчете которого говорится, что решение Берлина признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы было спорным, сообщает телеканал Das Erste.

          Авторы отчета обращают внимание, что Берлин отошел от традиционной практики официально признавать только государства, а не отдельные правительства, передает ТАСС.

          Кроме того, отмечается, что признание Гуайдо президентом Венесуэлы противоречит международному праву, если рассматривать его с точки зрения принципа о невмешательстве во внутренние дела другого государства.

          Эксперты считают сомнительным решение признавать врио президента Боливарианской Республики политика, который не доказал свою эффективность на других руководящих должностях.

          Депутат фракции левых Хайке Хензель раскритиковала немецкое правительство за признание Гуайдо. По ее словам, Берлин «движется по тонкому льду» в вопросе соблюдения международного права. Она подчеркнула, что Германия примкнула к числу нарушителей во главе с Соединенными Штатами. Политик уверена, что решение о признании Гуайдо лишает Берлин права участвовать в политическом решении конфликта в Венесуэле.

          Напомним, американские власти требуют от мирового сообщества прекратить диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и поддержать оппозиционные власти, призвав к этому, в частности, Евросоюз. По словам советника президента США по национальной безопасности Майкла Болтона, «у России еще есть время» последовать их примеру.

          Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон своими действиями по отношению к Венесуэле потерял всякий стыд.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............