Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшие осадки, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в городе температура составит от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на четверг температура может опуститься до 3 градусов мороза. Ожидается снег.

Ветер днем юго-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на четверг температура может опуститься до минус 6 градусов.