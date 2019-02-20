США открестились от планов расчленить Сирию

Замглавы пресс-службы Госдепа Роберт Палладино прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о намерении США создать в Сирии курдское квазигосударство.

В Госдепе назвали обвинения со стороны Лаврова «неверным изображением политики США», передает РИА «Новости».

Палладино заверил, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Сирии.

Как заявили в Госдепе, к политическому урегулированию ситуации в Сирии приведут только женевский процесс, конституционная реформа и выборы под наблюдением ООН.

Напомним, как заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, Соединенные Штаты не хотят, чтобы сирийское правительство возвращало себе контроль над северо-востоком страны.