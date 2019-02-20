ВКС сообщили о способности находить объекты в космосе на расстоянии 50 тыс. км

Россия может обнаруживать космические объекты на расстоянии более 50 тыс. км, сообщил замкомандующего космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов.

Он рассказал, что после модернизации комплекс «Окно-М» может обнаруживать космические объекты «на расстоянии уже свыше 50 тыс. км в зоне обзора», пишет «Красная звезда».

Также сообщается, что в составе российской орбитальной группировки находится свыше 150 спутников, большинство из которых военного и двойного назначения.

Напомним, в 2015 году Минобороны называло расстояние в 40 тыс. км.