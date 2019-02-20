Госдеп подтвердил задержание граждан США на Гаити

Замглавы пресс-службы Госдепа Роберт Палладино подтвердил, что на Гаити задержали граждан США.

Он сообщил, что задержана группа людей, в которую входили граждане Соединенных Штатов. Палладино отказался предоставить дополнительные сведения, сославшись на «защиту личной информации», передает ТАСС.

Навпомним, информационные агентства сообщали, что в столице страны Порт-о-Пренсе задержана группа из восьми человек, «которая насчитывает пятерых граждан США, серба, россиянина и местного жителя». Сообщалось, что их обвиняют в хранении оружия и создании преступного сообщества.

Позднее российские дипломаты опровергли задержание россиянина. Оказалось, что у всех задержанных были либо американские паспорта, либо «грин-карты» США. Их уже отпустили.