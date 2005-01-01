Глава МВД Италии Сальвини назвал Мадуро преступником

Президент Венесуэлы Николас Мадуро является преступником, заявил вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Он выразил надежду на то, что Мадуро «уйдет как можно скорее, потому что речь идет именно о преступнике». Сальвини подчеркнул, что говорит это «как итальянец и как отец, который имел возможность познакомиться со многими венесуэльцами и итальянцами, бежавшими из Венесуэлы в Италию».

При этом он заявил, что военное вторжение нужно Венесуэле в последнюю очередь, передает РИА «Новости».

Напомним, замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что Италия не признает самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо главой Боливарианской Республики. Однако глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези призвал к проведению «свободных и прозрачных» президентских выборов.