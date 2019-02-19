Лидер террористов впал в кому после взрыва в Сирии

Лидер запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») Абу Мухаммад аль-Джулани впал в кому в результате взрыва в Идлибе, сообщил источник в Турции.

Абу Мухаммад аль-Джулани получил тяжелые осколочные ранения головы и прооперирован в больнице турецкого города Антакья, куда он был госпитализирован, передает ТАСС сообщение источника. Сейчас террорист находится в реанимации.

«Аль-Джулани поместили в отделение интенсивной терапии, его состояние тяжелое, он в коме», – говорится в сообщении.

Ранее сирийские правозащитники заявляли, что боевики «ан-Нусры» (запрещена в России) привезли в район Хан-Шейхун на юге Идлиба контейнеры с хлором, которые потом планировалось применить против мирных жителей.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал искоренить террористическое присутствие в районе Идлиба.