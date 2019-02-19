Пригожин раскрыл подробности разговора с Навальным

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что оппозиционер Алексей Навальный предлагал ему во время встречи в Петербурге пожертвовать несколько сотен миллионов рублей на предвыборную кампанию в городе в обмен на «прекращение искусственно нагнетаемого скандала вокруг питания в школах Москвы».

«Дословно его предложение звучало так: «Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо жертвовать», – сообщил Пригожин, передает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд менеджмент и консалтинг».

«При этом Навальный дал мне срок на размышление две недели. Ровно через две недели со мной связались и попросили о встрече с Любовью Соболь, с которой я встретился и дал категорический отказ. После чего Навальный продолжил шантаж, выпуская фейковые ролики и пытаясь дестабилизировать рынок питания в образовательных учреждениях города Москвы», – отметил Пригожин.

Впервые о встрече Евгения Пригожина и Алексея Навального в отеле Sokos стало известно в группе «Конкорд менеджмент и консалтинг» в «ВКонтакте». Восьмого февраля в этой же группе было размещено сообщение, что предприятие Пригожина выплатило властям Санкт-Петербурга компенсацию ущерба, нанесенного, по мнению прокуратуры, сторонниками Навального в ходе митинга 5 мая прошлого года.

Алексей Навальный опубликовал в соцсетях радостный пост о том, что компания Пригожина оплатила «незаконный штраф».

Но через некоторое время сторонник Навального Богдан Литвин написал в своем Twitter-аккаунте, что штраф не может считаться оплаченным, так как «деньги были перечислены не прокуратуре, а комитету по благоустройству». Вероятно, Евгений Пригожин просто «потроллил» Алексея Навального.