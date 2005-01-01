Американским спецслужбам предложили поискать ракеты от С-400 на дне Ла-Манша

Ракеты для зенитно-ракетных систем С-400, предназначенные для Китая, могли оказаться на дне Ла-Манша, Северного или Балтийского морей, что делает их лакомым кусочком для западных спецслужб, пишут американские СМИ.

Россия не смогла доставить Китаю ракеты 40Н6 – один из трех типов ракет, созданных для ЗРС С-400, пишет The Drive.

Судно, перевозившее ракеты, вынуждено было вернуться в российский порт из-за шторма в январе 2019 года. По данным издания, взамен были осуществлены поставки ракет меньшей дальности – 48Н6Е2 вместо 40Н6.

Портал полагает, что в шторм могло попасть либо грузовое судно общего назначения «Никифор Бегичев», которое направлялось из российского порта Усть-Луга в Финском заливе в Китай и попало в шторм в районе Ла-Манша, но 3 января 2019 года развернулось и ушло в порт, либо грузовое судно Ocean Power, которое спустя два дня также участвовало в поставках российских вооружений, но совершило крутой поворот в Балтийском море и вернулось обратно в порт Косколово в Финском заливе.

При этом The Drive допускает, что груз мог просто упасть с судна, тем более что Балтийское море, Северное море и Ла-Манш хорошо известны своими штормами. Именно в Ла-Манше российский фрахтовщик в 2009 году потерял 1,5 тыс. тонн древесины. В среднем, по данным Всемирного совета по судоходству, 1,39 тыс. контейнеров падают в океан каждый год. Поэтому, полагает портал, ракеты могли просто упасть на дно.

Однако с тех пор (а прошло уже более года) не было никаких явных признаков того, что Россия пыталась поднять что-либо с морского дна в проливе Ла-Манш или в Балтийском море. В то же время портал указывает на наличие у России собственного флота подводных лодок специального назначения, которые могли бы эту миссию выполнить или по крайней мере тайно проверить состояние потерянного груза.

Контейнеры с ракетами 40N6 могут стать «золотыми приисками» для западных разведывательных служб, пишет портал. Похожие прецеденты уже были – в 1970-х ЦРУ использовало спасательный корабль Hughes Glomar Explorer для извлечения части советской подводной лодки с баллистическими ракетами класса II К-129 со дна Тихого океана, отмечает The Drive.

Накануне гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что в рамках контракта с Китаем по поставкам систем ПВО С-400 Россия изготавливает новые ракеты, так как судно, которое везло их, попало в шторм.

«Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые», – заявил Чемезов.