Прокуратура извинилась перед Мотузной за уголовное дело

Прокуратура Индустриального района Барнаула извинилась перед Марией Мотузной, которую ранее обвиняли в размещении в соцсетях мемов с подписями, содержащими признаки возбуждения вражды по расовому признаку и унижающих достоинство людей по вере, сообщил адвокат девушки Алексей Бушмаков.

«Зампрокурора района Голиков принес от имени государства ей извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Это стандартная процедура при признании человека невиновным. После того, как они признали право на реабилитацию, Мария может воспользоваться своим правом попросить компенсацию морального и материального вреда, который ей был (нанесен)», – пояснил Бушмаков, передает ТАСС.

По его словам, вопрос о том, будет ли Мария требовать компенсацию, решается, но окончательное решение не принято. На данный момент Мотузная находится в Европе и будет ли она возвращаться домой, адвокат не обсуждал.

В 2018 году в Барнауле возбудили несколько уголовных дел из-за мемов и «экстремистских» картинок в соцсети «ВКонтакте». В отношении Мотузной было выдвинуто обвинение в оскорблении чувств верующих. Позднее Мотузная была исключена из списка экстремистов.