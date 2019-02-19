Мединский заявил о росте популярности российского кино за рубежом

Продажи российского кино за рубеж выросли в пять раз, заявил министр культуры Владимир Мединский во время встречи с крупнейшими отечественными кинокомпаниями.

«За истекшие пять лет продажи российского кино за рубеж увеличились в пять раз», – передает ТАСС заявление Мединского.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы кинопроката на платных интернет-площадках. По словам Мединского, Министерство культуры будет поддерживать это направление.

Кроме того, была затронута тема конкуренции отечественного кино во внутреннем прокате. Так, по словам Федора Бондарчука, российские кинопроизводители в погоне за прибылью начинают конкурировать между собой за выгодные даты – Новый год, 8 марта и др.

Накануне Украина призвала отменить в США прокат российского фильма «Т-34», кассовые сборы которого в России и СНГ составили более 2 млрд рублей.

Исполнительный директор группы компаний «Киносфера» Алексей Первушин заявил, что считает отмену показа картины «Т-34» в американском Бостоне «большей пропагандой», чем приписывают самому российскому кино.