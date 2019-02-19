Бунтман извинился перед фанатами «Зенита»

Заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Сергей Бунтман покинул передачу «Футбольный клуб» и принес извинения болельщикам ФК «Зенит» за свои высказывания в адрес команды.

«Хочу принести извинения болельщикам «Зенита», ни в чем не повинным, всем слушателям и, главное, коллегам, потому что я таким образом плюнул в нашу профессию», – заявил Бунтман в эфире «Футбольного клуба», передает «Ридус».

Он также сказал, что решил покинуть передачу.

«Место подобному [поведению] даже не на трибуне, а в пабе. После этого я не имею права вести «Футбольный клуб», – заключил Бунтман и вышел из студии.

Напомним, в феврале Бунтман в программе «Футбольный клуб» заявил, что ненавидит «газпромовское зенитовское болото».