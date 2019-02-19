Стартовал второй региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»

Второй региональный полуфинала по Центральному федеральному округу стартовал в рамках очного этапа Конкурса управленцев «Лидеры России».

В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров, кинорежиссер Павел Лунгин и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, говорится в сообщении организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Собянин посвятил свое выступление возможностям больших городов. «Мы с вами находимся не по разные стороны баррикад, мы – две стороны одной медали. Успешные талантливые люди и город, они не могут существовать друг без друга. Поэтому еще раз хотел вам сказать слова искренней признательности за то, что вы сделали шаг, чтобы сделать свою судьбу интересной, динамичной, полезной для людей, беря ответственность и за свою судьбу, и за судьбу многих и многих», – сказал Собянин.

Белозеров среди важных достоинств конкурса назвал возможность знакомства наставников, руководителей крупных компаний с высокопотенциальными управленцами и поделился с участниками своим опытом наставничества. «Я являюсь наставником двух ребят из предыдущих «Лидеров», и для меня это взаимное обогащение. Я с удовольствием делюсь своим опытом, но и многое беру от моих коллег, моих наставляемых», – заявил он.

Лунгин подчеркнул необходимость проведения конкурса в связи с тем, что «есть некоторый застой в управленческом звене России», «принимается много неэффективных, бюрократических решений». «Единственное, как можно сломать этот бюрократический лед, сковывающий инициативу, это, конечно, приходом новых людей, которые не боятся быть непохожими, которые не боятся жить по-своему, которые не боятся принимать решения», – подчеркнул он.

В первый день конкурсанты прошли обязательное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам был сформирован окончательный список полуфиналистов, в который вошли 378 человек, в том числе 375 участников из Москвы и по одному из Ивановской, Курской и Тверской областей.

В связи с большим количеством заявок в Центральном федеральном округе проводится два полуфинала. В течение двух дней полуфинала конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества в оценочным мероприятиях. 21 февраля будут подведены итоги и определены финалисты. Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители – еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

Ранее представитель комитета по международным отношениям Профсоюза работников Бразилии Энрике Домингеш предложил провести в своей стране отбор, аналогичный российскому конкурсу «Лидеры России».