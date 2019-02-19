Россия передала ОБСЕ примеры действий Киева по срыву Минских соглашений

Москва передала действующему председательству в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) информацию о действиях украинских властей, направленных на срыв Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы МИД, реализация минского комплекса мер упорно срывается нынешними украинскими властями, передает ТАСС.

«Мы передали нашим словацким коллегам примеры такого рода поведения и рассчитываем на поддержку действующим председательством усилий ОБСЕ по координации работы Контактной группы и деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине», – заявил министр по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

В середине февраля постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что в Минских соглашениях нет требований к России. Он заявил, что Западу неинтересно благополучие Украины, западные страны используют Киев как пешку в геополитической игре против России.