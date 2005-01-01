Медведев потребовал быстрее перейти на новую систему обращения с отходами

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, открывая совещание о переходе регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, потребовал от губернаторов как можно быстрее перейти на эту систему и не искать причины для отсрочки.

«Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот вопрос, потому что он чувствительный, сложный, в сфере своего пристального внимания. Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить в непонятном направлении, ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то политическим причинам и т.д.», – заявил премьер, передает ТАСС.

Он также назвал важным, «чтобы жители регионов оплачивали вывоз мусора, исходя из фактического объема, который накоплен в контейнерах».

Медведев отметил, что задача перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами заключается в недопущении необоснованного роста тарифов на вывоз мусора.

Кроме того, Медведев подписал постановление, замораживающее тариф за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 95 рублей за тонну мусора. «Я только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, то есть оставляем размер платежа на период с 2019 по 2023 год на уровне 2018 года. Это 95 рублей за тонну твердых коммунальных отходов», – сказал премьер.

Ранее вице-премьер правительства России Алексей Гордеев заявил, что на первом этапе реализации федеральной программы по обращению с ТКО рассматривается переход на сбор отходов населением в два контейнера – для «сухого» и «мокрого» мусора.

В середине февраля президент России Владимир Путин заявлял, что проблема мусорных свалок должна быть решена при минимальной нагрузке на граждан.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что с этого года регионы начали переход на новую систему сбора твердых коммунальных отходов. Кардинально меняется принцип и механизм сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, что также позволяет декриминализовать отрасль. Новая схема предполагает появление в каждом субъекте России оператора, который будет заниматься сбором и утилизацией мусора.