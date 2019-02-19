Супругу запойного россиянина оштрафовали за взятку врачу

В Ямало-Ненецком автономном округе женщину оштрафовали на 125 тыс. рублей за взятку врачу ради фиктивных больничных для ее супруга, который ушел в запой, сообщает региональный СК.

«47-летняя женщина, желая помочь своему супругу, который в этот период злоупотреблял распитием спиртных напитков и по этой причине не выходил на работу, решила передать взятку врачу за оформление листка нетрудоспособности мужу. С этой целью она подыскала мужчину, который согласился выступить посредником между ней и сотрудником медицинского учреждения, и перевела ему на банковскую карту указанную ей денежную сумму», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

После этого женщина еще дважды переводила деньги за продление больничного листа, в общей сумме она передала 63 тыс. рублей. Отмечается, что в конечном итоге терапевт получил 21,5 тыс. рублей, а большую часть суммы посредник забрал себе.

В августе 2018 года супруг был признан виновным в использовании заведомо подложного документа и оштрафован на 10 тыс. рублей.

«Женщина в ходе следствия признала свою вину и активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений», – отмечает СК.