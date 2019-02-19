Кандидатов в депутаты от ЛДПР заподозрили в поджоге поселковой администрации

В Амурской области злоумышленники подожгли здание администрации поселка Прогресс; СМИ сообщают, что к происшествию причастны два местных жителя, которые претендуют на кресла депутатов поселкового совета от партии ЛДПР.

В УМВД по Амурской области подтвердили информацию об инциденте, передает «Амурская правда».

Подозреваемые – двое мужчин 36 лет и 41 год – были задержаны практически сразу. «Стражи правопорядка изъяли следы обуви и протектора шин, а также записи с камер наружного видеонаблюдения. Изучив их, полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники», – говорится в сообщении.

По данным источника издания, подозреваемые задержаны на 48 суток, в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Известно, что оба мужчин являются зарегистрированными кандидатами на досрочных выборах в поселковый совет от партии ЛДПР.

«Задержанные дали признательные показания. Четко пояснить причины произошедшего они не смогли, указав лишь, что на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения», – прокомментировали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По информации, размещенной на официальном сайте избирательной комиссии Амурской области, выборы в Прогрессе запланированы на 3 марта. На кресло народных избранников претендуют около 50 кандидатов. В выборах участвуют самовыдвиженцы и политические партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия».