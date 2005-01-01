Режиссер Лунгин назвал необходимые настоящему лидеру качества

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19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
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Российскому Каспию поможет только флот

В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
Перебазирование боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан подтверждает высокую значимость Каспийского моря для геополитических интересов страны. Но укрепление оборонной мощи на этом рубеже пока что не сопровождается экономическими успехами, хотя они явно сопутствуют нашим соседям. Почему российскому Каспию хронически не везет? Подробности...
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Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
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Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
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          Режиссер Лунгин назвал необходимые настоящему лидеру качества

             19 февраля 2019, 11:54
          Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          Современная управленческая среда в большей степени нуждается в творчески мыслящих людях, подобных создателям прорывных компьютерных технологий, нежели в традиционных «вождях», – сказал газете ВЗГЛЯД Павел Лунгин, известный режиссер, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России». Во вторник в Подмосковье открылся второй полуфинал этого конкурса управленцев по Центральному федеральному округу.

          «Вождей у нас очень много. Командная система всегда была сильной стороной русской и советской бюрократии. И виноградники вырубали, и реки обращали вспять, и т.д.», – заметил режиссер, народный артист России Павел Лунгин.

          Ранее, выступая на открытии второго полуфинала конкурса «Лидеры России» Лунгин отметил, что с его точки зрения, успешные руководители делятся на два типа – «вождей», то есть лидеров, умеющих организовывать и управлять в обычной ситуации, и «шаманов» – кризисных менеджеров, которые могут мыслить нестандартно, и исходя из этого, быстро находить ответы на меняющиеся вызовы.

          Ранее, обращаясь к участникам полуфинала, мэр Москвы и наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Собянин, также призвал потенциальных управленцев не бояться рисковать и не упускать возможности.  «Я видел огромное количество людей, у которых была возможность, но они предпочли остаться на том месте, которое им казалось надежным, теплым, – сказал Собянин. – Они не хотели рисковать, потому что ты рискуешь своей судьбой, не чужой, а своей». 

          «Мне кажется, – заметил известный режиссер, – нам не хватает того, о чем сейчас говорил Сергей Собянин: не хватает нестандартного подхода людей, которые видят мир немножко не так, как остальные, не стыдятся и не скрывают этого».

          Режиссеры, творческие люди, обладающие таким нестандартным взглядом – сейчас как правило, отчасти являются и продюсерами, то есть управленцами по сути, заметил Лунгин. «С другой стороны, например, Билл Гейтс, с моей точки зрения  – тоже своего рода продюсер и режиссер, так же как и создатели Apple».  Можно сказать, что создатели прорывных технологий созидают свой мир, и решают свой мир, и решают в нем конкретные задачи, отметил собеседник.

          В лидерскую среду «нужно добавить творческий, неформальный, нестандартный талант», уверен Лунгин.

          «Я бы добавил только то,  что современный лидер не может быть лидером  в одиночку», – подчеркнул, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД о качествах, необходимых руководителю, руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей».

          «Очень важно командное взаимодействие, очень важно умение слышать других, умение доносить информацию и подбирать правильную команду, – подчеркнул Комиссаров. – Конкурс, в том числе направлен на то, чтобы отобрать людей, которые не просто сами умеют быть яркими, но и показывают отличную командную работу».

          Напомним, что в январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы конкурса прошли уже во всех федеральных округах России. В ЦФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала. Первый открылся в минувшую субботу, второй во вторник. 

          Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

          Как сообщал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии первого полуфинала для участников из Центрального федерального округа, большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев «Лидеры России» в этом году основаны на реальных ситуациях.

          Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.


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