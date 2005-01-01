Режиссер Лунгин назвал необходимые настоящему лидеру качества

Современная управленческая среда в большей степени нуждается в творчески мыслящих людях, подобных создателям прорывных компьютерных технологий, нежели в традиционных «вождях», – сказал газете ВЗГЛЯД Павел Лунгин, известный режиссер, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России». Во вторник в Подмосковье открылся второй полуфинал этого конкурса управленцев по Центральному федеральному округу.

«Вождей у нас очень много. Командная система всегда была сильной стороной русской и советской бюрократии. И виноградники вырубали, и реки обращали вспять, и т.д.», – заметил режиссер, народный артист России Павел Лунгин.

Ранее, выступая на открытии второго полуфинала конкурса «Лидеры России» Лунгин отметил, что с его точки зрения, успешные руководители делятся на два типа – «вождей», то есть лидеров, умеющих организовывать и управлять в обычной ситуации, и «шаманов» – кризисных менеджеров, которые могут мыслить нестандартно, и исходя из этого, быстро находить ответы на меняющиеся вызовы.

Ранее, обращаясь к участникам полуфинала, мэр Москвы и наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Собянин, также призвал потенциальных управленцев не бояться рисковать и не упускать возможности. «Я видел огромное количество людей, у которых была возможность, но они предпочли остаться на том месте, которое им казалось надежным, теплым, – сказал Собянин. – Они не хотели рисковать, потому что ты рискуешь своей судьбой, не чужой, а своей».

«Мне кажется, – заметил известный режиссер, – нам не хватает того, о чем сейчас говорил Сергей Собянин: не хватает нестандартного подхода людей, которые видят мир немножко не так, как остальные, не стыдятся и не скрывают этого».

Режиссеры, творческие люди, обладающие таким нестандартным взглядом – сейчас как правило, отчасти являются и продюсерами, то есть управленцами по сути, заметил Лунгин. «С другой стороны, например, Билл Гейтс, с моей точки зрения – тоже своего рода продюсер и режиссер, так же как и создатели Apple». Можно сказать, что создатели прорывных технологий созидают свой мир, и решают свой мир, и решают в нем конкретные задачи, отметил собеседник.

В лидерскую среду «нужно добавить творческий, неформальный, нестандартный талант», уверен Лунгин.

«Я бы добавил только то, что современный лидер не может быть лидером в одиночку», – подчеркнул, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД о качествах, необходимых руководителю, руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей».

«Очень важно командное взаимодействие, очень важно умение слышать других, умение доносить информацию и подбирать правильную команду, – подчеркнул Комиссаров. – Конкурс, в том числе направлен на то, чтобы отобрать людей, которые не просто сами умеют быть яркими, но и показывают отличную командную работу».

Напомним, что в январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы конкурса прошли уже во всех федеральных округах России. В ЦФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала. Первый открылся в минувшую субботу, второй во вторник.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Как сообщал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии первого полуфинала для участников из Центрального федерального округа, большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев «Лидеры России» в этом году основаны на реальных ситуациях.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.